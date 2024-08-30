İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu

Yoğun yağış, trafikte aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.
Sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Yakası’nda birçok semtte yağış görüntülendi.
Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, “Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklenmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz.
İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarar vermeden su ihtiyacımızı sağlar” dedi.
Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu ise, “Marmaray’dan indim, Gebze’den geliyorum, yağmur yoktu.
Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız, şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.