İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu

İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu
Kaynak: AA / İHA

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası’nda etkili oldu.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 1

Yoğun yağış, trafikte aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 2

Sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 3

Yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 4

Anadolu Yakası’nda birçok semtte yağış görüntülendi.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 5

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, “Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklenmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 6

İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarar vermeden su ihtiyacımızı sağlar” dedi.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 7

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu ise, “Marmaray’dan indim, Gebze’den geliyorum, yağmur yoktu.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 8

Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız, şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu 21
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