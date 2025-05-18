İstanbul’da sağanak etkili oldu!

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kısa süreli fırtına, kent genelinde zaman zaman etkili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyunca sahada görev alarak su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara müdahale etti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Altunizade ve Mahmutbey alt geçitlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar nedeniyle 4 araçta hasar oluştu.

Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), yağışların akşam saatlerinde etkisini azalttığını ancak 18 Mayıs sabahından itibaren yerel sağanakların yeniden görülebileceğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olması ve uyarıları takip etmesi istendi.

METREKAREYE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ

AKOM'un verilerine göre en yüksek yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedilirken, bölgeye metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü belirtildi.