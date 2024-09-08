İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı

Kentte, dün akşamdan beri devam eden yağışlar, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde şiddetini artırarak sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerine yol açtı ve sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Alibeyköy'de yağış ufak çaplı su birikintilerine neden olurken, Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su araçların ilerlemesini zorlaştırdı.
Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.
Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'nde sağanak yağış yolda su birikintilerine yol açtı.
Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.
Güngören Soğanlı Caddesi'nde de su birikintileri araçlar ve yayalar için zorluk oluşturdu.
Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu.
Bahçeden binanın bodrum katına giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye ederken, evdeki eşyalar zarar gördü.
Ev sahibi Ünal Aburşu, duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı sırada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıklar oluştuğunu ancak suyun evin içine girişini engelleyemediklerini ifade etti.