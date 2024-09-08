İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı

İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı
Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, Eyüpsultan'da bir inşaat alanında biriken suyun bahçe duvarını yıkmasına ve suyun bir evin bodrum katına dolmasına neden oldu.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 1

Kentte, dün akşamdan beri devam eden yağışlar, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde şiddetini artırarak sürüyor.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 3

Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerine yol açtı ve sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 4

Alibeyköy'de yağış ufak çaplı su birikintilerine neden olurken, Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 5

Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 6

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'nde sağanak yağış yolda su birikintilerine yol açtı.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 7

Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 8

Güngören Soğanlı Caddesi'nde de su birikintileri araçlar ve yayalar için zorluk oluşturdu.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 9

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 10

Bahçeden binanın bodrum katına giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye ederken, evdeki eşyalar zarar gördü.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 11

Ev sahibi Ünal Aburşu, duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı sırada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıklar oluştuğunu ancak suyun evin içine girişini engelleyemediklerini ifade etti.

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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 12
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 13
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 14
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 15
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 16
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 17
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 18
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 19
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 20
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İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Bahçe duvarı yıkıldı, ev sular altında kaldı 21
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