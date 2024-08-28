İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı

Sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.
Avrupa Yakası’nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih’te sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar ise istasyonlardan çıkmakta zorlandı.
Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy’de de sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.
Sağanak yağış nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi’nde bazı iş yerlerini su bastı ve dükkanlardaki eşyalar sokakta sürüklendi.
Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidinde bir taksi suya gömüldü ve ilerleyemedi. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Bayrampaşa’da Maltepe köprüsü altında taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasındaki tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi.
İki aracın içi de çamurlu suyla doldu. Avcılar Rüzgar Sokak’ta ise park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler geçici olarak durduruldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, saat 15.00’e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.