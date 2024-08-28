İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden oldu ve alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 1

Sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 2

Avrupa Yakası’nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih’te sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 3

Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 4

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar ise istasyonlardan çıkmakta zorlandı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 5

Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy’de de sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 6

Sağanak yağış nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 7

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi’nde bazı iş yerlerini su bastı ve dükkanlardaki eşyalar sokakta sürüklendi.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 8

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidinde bir taksi suya gömüldü ve ilerleyemedi. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 9

Bayrampaşa’da Maltepe köprüsü altında taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasındaki tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 10

İki aracın içi de çamurlu suyla doldu. Avcılar Rüzgar Sokak’ta ise park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 11

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler geçici olarak durduruldu.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 12

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, saat 15.00’e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 13
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 14
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 15
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 16
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 17
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 18
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 19
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 20
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 21
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 22
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 23
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 24
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 25
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 26
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 27
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 28
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 29
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 30
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 31
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 32
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 33
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 34
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 35
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 36
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 37
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 38
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 39
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 40
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 41
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 42
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 43
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 44
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 45
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 46
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 47
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 48
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 49
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 50
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 51
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 52
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 53
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 54
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 55
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 56
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 57
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 58
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 59
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 60
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 61
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 62
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 63
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 64
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 65
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 66
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 67
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 68
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 69
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 70
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 71
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 72
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 73
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 74
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 75
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 76
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 77
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 78
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 79
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 80
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 81
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı 82
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