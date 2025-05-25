İstanbul’da sağanak yağışla beraber çamur yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da sağanak yağışla beraber çamur yağdı

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avrupa Yakası'nda da etkili olan yağmurda çamur araçların üzerini kapladı.

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avrupa Yakası'nda da etkili olan yağmurda çamur araçların üzerini kapladı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda AKOM'un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren yağmurda çamur bazı araçların üzerini kapladı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Son Haberler
Filenin Efeleri’nden Hollanda’ya karşı 2’de 2
Filenin Efeleri’nden Hollanda’ya karşı 2’de 2
Osimhen sevgisi okyanusları aştı: Times Meydanı'ndan çağrı
Osimhen sevgisi okyanusları aştı: Times Meydanı'ndan çağrı
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkşeker'den 14 ilde istihdam müjdesi
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkşeker'den 14 ilde istihdam müjdesi
Ordu’da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Ordu’da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti
Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti