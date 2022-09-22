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İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 06:23
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İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. (İHA)

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