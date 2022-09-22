İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. (İHA)
İstanbul'da gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. (İHA)
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