İstanbul'da sağır ve dilsiz çocuğa işkence etmişlerdi: Karar açıklandı

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürmüş ve engelli çocuğu darp ederek o anları kameraya almışlardı.

Şahıslardan iki kişi çocuğu darp ederken, bir kişi de o anları kameraya aldıktan sonra sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde, çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj göndermişti. Yapılan şikayetin ardından polis, şahısları tespit ederek, yakalamıştı. Esenyurt Asayiş Ekipleri, şüphelilerin F.D. (20), F.K. (17) ve olayı videoya çeken K.Ö. (14) oldukları tespit ederek, yakaladı.

Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılar

KARAR ÇIKTI

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.