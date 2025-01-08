İstanbul'da sağır ve dilsiz çocuğa işkence etmişlerdi: Karar açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt'ta, iki şahıs internet kafede sıkıştırdıkları sağır ve dilsiz çocuğu darp edip kameraya almışlardı. 3 şüpheli hakkında karar çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürmüş ve engelli çocuğu darp ederek o anları kameraya almışlardı.

c.jpg

Şahıslardan iki kişi çocuğu darp ederken, bir kişi de o anları kameraya aldıktan sonra sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde, çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj göndermişti. Yapılan şikayetin ardından polis, şahısları tespit ederek, yakalamıştı. Esenyurt Asayiş Ekipleri, şüphelilerin F.D. (20), F.K. (17) ve olayı videoya çeken K.Ö. (14) oldukları tespit ederek, yakaladı.

Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılarEsenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılar

KARAR ÇIKTI

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

c2.jpg

Son Haberler
İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!
İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!
Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı! 138 bin TL ve 30 gün men
Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı!
İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı
İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı
Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti
Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti
Kardiyovasküler risk faktörleri 90 sonrasında geçerliliğini yitiriyor
Kardiyovasküler risk faktörleri 90 sonrasında geçerliliğini yitiriyor