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Sahibinden satılık yolcu uçağı. Yeni sahibini bekliyor

Borçları ödeyemediği için iflas eden Onur Air şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, açık artırma yöntemiyle 80 milyon TL ‘ye satışa çıkarıldı. İlk açık artırmada satışı gerçekleşmeyen yolcu uçağı için yarın tekrar açık artırma düzenlenecek.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:30
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İstanbul'da sahibinden satılık yolcu uçağı. Yeni sahibini bekliyor

Sahibinden satılık yolcu uçağı. Yeni sahibini bekliyor
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İHA'nın haberine göre, borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air havayolu şirketine ait, Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. 
Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Kurtköy Sosyal Güvenlik Kurumunda gerçekleşen açık artırma ile satışa sunulan Airbus 321 tipi yolcu uçağı, ilk gün teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleşmedi. 

Yarın aynı yerde açık artırma usulü ile satışa sunulacak yolcu uçağı alıcısı çıkmadığı taktirde 6 ay süre içinde en fazla fiyatı veren kişi ya da kurumlara satışı gerçekleşecek.

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Boşnak
26.10.2022 17:16
ben alayım ama benzinide 1 sene onlar versin :)  
 
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