İstanbul’da sahte alkol can aldı

Kaynak: İHA
İstanbul’da sahte alkol can aldı

İstanbul'da kaçak alkol tüketiminden bir şahıs hayatını kaybederken, satışını yapan şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da kaçak alkol tüketiminden bir şahıs hayatını kaybederken, satışını yapan şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sahte ve kaçak alkol tüketimi sonrası rahatsızlanan M.B. ve Z.S. isimli erkek şahıslar ile M.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldı. Alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli B.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan şüpheli B.S. ise "Taksirle öldürme" suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da sahte alkol can aldı

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