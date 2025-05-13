İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da, yasadışı yollarla ülkeye giren göçmenlere sahte belge düzenleyen 6 kişilik şebeke çökertildi. Yüzlerce sahte pasaport, kimlik, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenlere sahte belge ve evrak düzenleyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalarda Avcılar'da sahte belge düzenlemekte kullanılan iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D. (31), S.H. (44), M.A. (31), H.B. (31), F.B. (29) ve M.Ş.A. (22) gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adreslerde yapılan aramalarda; farklı ülkelere ait 372 sahte pasaport, 117 kimlik, sürücü belgesi ve oturum kartı, 27 sahte vize yaprağı, 2 bin 300 sahte pasaport dış kapağı ve bin 500 iç defteri, 78 metal pasaport baskı kalıbıyla, sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda teknik cihaz ele geçirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 730 uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler, "Resmi belgede sahtecilik', "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

İstanbul’da sahte belge şebekesi çökertildi: Yüzlerce evrak ele geçirildi!

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