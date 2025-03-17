İstanbul'da sahte içki baskını! 10 şüpheli gözaltında

Kaynak: AA
İstanbul'da sahte içki baskını! 10 şüpheli gözaltında

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 18 bin litre etil alkol ve içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca sahte içkiyle mücadele kapsamında 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 18 bin litre etil alkol, sahte ve kaçak içkiyle alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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