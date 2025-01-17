İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor! O gece kulübüne kilit vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta da gece kulübünde içki içen 3 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. 2 kişi taburcu olurken 1 kişi hayatını kaybetti. İçkilerden numune alan ekipler iş yerini mühürledi. Öte yandan sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden 26 kişinin de isimleri belli oldu.

İstanbul'da son 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu. Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. 46 kişinin tedavisi sürerken, 8 kişi de taburcu edildi. Esenyurt Koza Mahallesi'nde ise 10 Ocak'ta bir gece kulübünde farklı tarihlerde sahte içki tüketen İzzet Özer, Mert Cambaz ve Hasan Can zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. İzzet Özer, taburcu olurken Mert Cambaz ise 15 Ocak Çarşamba günü tedavisi tamamlanarak hastaneden ayrıldı. Hasan Can (34) ise yaklaşık 1 hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye giden 3 kişinin sahte içkiden zehirlendiği belirlenmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Zehirlenenlerin en son içki içtiği gece kulübüne gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Esenyurt Belediyesi ekipleri, içkilerden numune aldıktan sonra iş yerini mühürledi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan son 4 günde sahte içki nedeniyle Hacı Çakır, Dorcil Elfond, Bayram Klyche, Jamoluddın Nurmatov, Kamil Okçu, Mehmet Doğan, Hovhannes Petrosyan, Ahmet Karahan, Şehmuz Özgün, Recep İniş, Ümit Saydonova, Muhabbat Jabbarova, Sonay Öksüzce, Mustafa Öksüzler, Khayot Mustafaey, Anver Hasanov, Farhat Hudabeyava, Mosanga Modime Magloıre, Zuxrddin Ibragımanov, Serkan Çavdar, Abdullah Aksoy, Shamurat Sherıpov, Begench Duvanov, Duran Kılınç ve Hasan Can'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.