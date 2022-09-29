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İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

İstanbul'da 4 ilçede yapılan operasyonda sahte alkol ile kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:23
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İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
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İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki ve kaçak sigara imalatı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol,  32 bin 700 adet dolu makaron, 25 bin adet etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 adet sahte bandrol, 393 adet içki şişesi, 1 adet poşetleme makinası ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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