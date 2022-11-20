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İstanbul'da operasyon

İstanbul'da 2 ilçede düzenlenen sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:07
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İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da operasyon
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli kişilerin alışveriş yaptıkları yerlerde sahte para kullanarak esnafı dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu adres bilgileri belirlenen şüphelilerin, daha önceden haklarında sahte para ve sahte belge düzenleme suçundan sabıkası bulunan kişilerle buluştuğu belirlendi.

JASAT ekipleri, takibe aldıkları Eyüpsultan ve Bağcılar'daki 2 adrese sahte para basımında kullanılan matbaa malzemeleri taşındığını tespit etti. Eş zamanlı operasyonlarla A.K. ve N.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde 22 bin 290 sahte dolar, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500 sahte Türk lirası, 1 tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İfade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.(AA)

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