﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor

İHA'nın haberine göre, olay dün öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi.

Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Taksim Meydanı’nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu.

Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı. Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. Akpolat’ın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi.

Olayı duyan bir vatandaş "Taksicilerin çoğu Türk müşteri istemiyor. Yabancı turistleri kazıklıyor. İşte 1 kilometrelik mesafeye 385 TL para istemiş. Avrupa'da hele hele Almanya'da bu olay yaşansa o taksici bırakın taksi kullanmayı taksiye bile binemez. Üzülerek söylüyorum ama taksicilerimiz turistleri yolunacak kaz gibi görüyor" yorumunu yaptı.