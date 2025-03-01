İstanbul’da şarkıcı Bergen vakası!‘ Babam yaşındasın’ diyen kadına kezzap atıp kör bıraktı

EkolT V'nin haberine göre: Olay, 19 Aralık 2024'te saat 07.00 sıralarından Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (60) isimli şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük Ş.S. (44) isimli kadınla yakınlaşmak istedi. Kadın, kendisine duygu besleyen yaşlı adamı reddetti. Reddedilen adam durumu hazmedemeyince işe gitmek için evden çıkan kadının yüzüne kezzap attı.

Kadın dehşeti yaşarken, adam olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Kadın çığlıklarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken, vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Ş.S. isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi.

Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerine şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin talihsiz kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

11 AMELİYAT GEÇİRDİ

Ekol TV'nin haberine göre. Talihsiz kadının çığlıkları mahalleyi inletirken komşuları yardım koştu. Ancak kimsenin elinden bir şey gelmedi. Ş.S, kezzaplı saldırının ardından 11 ameliyat geçirdi.

Foto: EkolTV

İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

S'nin kaderi kezzaplı saldırıların sembolü ve acıların kadını Bergen ile bir daha kesişti. S,bir değil iki gözünü birden kaybetti. Gözlerini kaybeden talihsiz kadının gözlerinde çok ciddi yanıklar var.

Foto: Ekol TV



“DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Ş.S: “Çığlıklar içinde yardım istedim, o an gözlerim kapandı. Dünyam başıma yıkıldı. Allah’ım bu çok büyük bir acı. Bende gözü vardı. Ben yüz vermedim ona çünkü kendisi benim babam yaşında. Çok yaşlı bir adam. Bana göz koymuş. Asla da görüşmedim. Yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. Evime döndüm. Gözlerim kapandı, kaldırımlara vuruldum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde kaldım. Komşularım geldi, beni arabaya bindirerek hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.