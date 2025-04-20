İstanbul’da şaşkına çeviren hırsızlık! Reyonda beğendiğini giydi, kendi ayakkabılarını bırakıp kaçtı

Uğur Mumcu Mahallesi’nde, bir markette meydana gelen olayda, şüpheli bir kişi indirim reyonundan ayakkabı seçip kendi ayakkabılarını bırakarak marketten uzaklaştı. Cuma akşam saatlerinde yaşanan olayda, alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyerek beğendiği ürünü ayağına giydi. Kendi ayakkabılarını reyonda bırakan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yeni ayakkabılarla marketten ayrıldı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market yetkililerinin fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi . Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı .