İstanbul'da satılan hastanenin adı da belli oldu. KAP bildirimi geldi

MLP Sağlık Hizmetleri, Sultangazi’deki Özel Medistanbul Hastanesi’ni satın alma işlemini tamamladı. KAP açıklamasını yaptı. Hastane, “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” adıyla hizmet verecek ve yatak kapasitesi 150’ye çıkarılacak.

MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), sağlık sektöründeki büyüme hamlelerine bir yenisini ekledi. Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran şirket, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi’ni satın aldığını duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, satın alma işleminin tamamlandığı belirtildi.

Bu stratejik hamle, şirketin İstanbul’daki sağlık hizmet ağını genişletme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.Özel Medistanbul Hastanesi, mevcut durumda 62 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. MLP Care, hastaneye yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi 150 yatağa çıkarmayı planlıyor.

Yenileme ve genişletme çalışmalarıyla hastanenin teknolojik altyapısı da güçlendirilecek. Ayrıca, hastanenin adı değiştirilerek “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak yeniden markalaştırılacak. Bu isim değişikliği, Medical Park’ın güçlü marka kimliğini bölgeye taşıma stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

MLP Care, Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcılarından biri olarak, modern tıbbi teknolojiler ve kaliteli hizmet anlayışıyla büyümeye devam ediyor. Şirket, bu satın almayla İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden Sultangazi’de sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyor.

Özel Medicalpark Tem Hastanesi, uzman doktor kadrosu ve genişleyen kapasitesiyle bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verecek. Sağlık sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir dönemde, MLP Care’in bu adımı, pazar payını artırma ve hizmet kalitesini yükseltme yönünde önemli bir işaret olarak görülüyor.

