İstanbul’da sebze halinde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da sebze halinde korkutan yangın

İstanbul Ataşehir’de Bir sebze halinin deposunda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını büyümeden söndürüldü.

İstanbul Ataşehir’de bulunan İçerenköy Hal Şubesi'nde bir depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Ataşehir’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü İçerenköy Hal Şubesi'nde meydana geldi. Bir sebze halinin deposunda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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