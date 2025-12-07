Trafik kazaları engellenemiyor. İstanbul Maltepe D-100 Karayolu’nda yağmurla birlikte iyice kayganlaşan zemin sebebiyle havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yan yattıktan sonra birkaç metre sürüklenen araç trafikte panik yarattı.

İstanbul'da servis devrildi! 2'si ağır 5 yaralı - Resim : 1

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk bilgilere göre 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüs içinde sıkışan bir yolcu için itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

Yetkililer sürücüleri özellikle D-100 ve TEM gibi yoğun hatlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.