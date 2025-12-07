Trafik kazaları engellenemiyor. İstanbul Maltepe D-100 Karayolu’nda yağmurla birlikte iyice kayganlaşan zemin sebebiyle havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yan yattıktan sonra birkaç metre sürüklenen araç trafikte panik yarattı.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk bilgilere göre 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüs içinde sıkışan bir yolcu için itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

Yetkililer sürücüleri özellikle D-100 ve TEM gibi yoğun hatlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.