İstanbul'da sessiz gece

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'le Eyüpspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada herkesi aşan top, Serdar Gürler'in uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda yandan auta gitti.
37. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Draguş'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada Ampem’in sol taraftan sert ortasında ceza sahası sağ çaprazdaki Halil’in vuruşunda top uzak taraftan auta gitti.
74. dakikada Brnic’in sol taraftan ortasında Shomurodov’un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
81. dakikada Talha’nın ortasında savunmadan dönen top, ceza yayı gerisindeki Kerem Demirbay’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
86. dakikada Brnic’in pasında Deniz Türüç’ün ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Felipe sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Kemen’in vuruşunda kaleci Felipe topu kornere çeldi.