İstanbul'da siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren uluslararası iki şirketin kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesaplarına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren bir şebeke olduğunu tespit etti. İki firmadan ele geçirdikleri kurumsal maille aynı firma adına sahte hesaplar açan şebeke, bu yöntemle yurt dışındaki firmalardan kendi banka hesaplarına yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi.

Aynı şebeke araç kiralama sitelerini de hedef aldı. Bilinen ve güvenilir araç kiralama sitelerinin isimlerini kopyalayarak sahte siteler kuran şebeke üyeleri, araç kiralamak isteyenlerden kapora adı altında kendi hesaplarına toplam 665 bin lira para transferi gerçekleştirdi.

BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ PARALARINA EL KONULDU

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon başlatıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilere ait suç unsuru olarak kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 136 bin 500 lira paraya el konuldu. Şüphelilerin banka hesabında bulunan toplam 295 bin TL de bloke edildi.

SAHTE MAİLLERLE ÖDEMELERİ KENDİLERİNE YÖNLENDİRDİLER

Hackleyerek yetkisiz erişim yapan ve şirketlerin elektronik posta adreslerini taklit ederek benzer şekilde sahte adresler oluşturan şebeke üyelerinin, şirketler arası ödeme yapılacağı esnada araya girip para transferini kendilerine ait banka hesaplarına yönlendirdikleri anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA