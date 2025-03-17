İstanbul'da sıcak dakikalar! Gizli kamera yerleştirdiği anlaşılınca işyerine kurşun yağdırdı

Olay, Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İlker K., patronu Fehmi K.'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Fehmi K. ise yaptığı araştırmada bu cihazı İlker K.'nın yerleştirdiğini belirledi

İlker K.'yı odasına davet eden Fehmi K., yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını ifade etti. Bunun gelişmelerin ardından İlker K., Fehmi K.'yı silahla öldüreceğini ifade ederek tehdit ve hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

Yaşananlar üzerine Fehmi K. polisi arayarak durumu anlattı. ‘Silahlı tehdit' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Fehmi K.'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı. Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İlker K., Fehmi K.'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Fehmi K. tarafından kapatıldı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bunun üzerine İlker K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polislerce gözaltına alındı.

Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.