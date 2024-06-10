İstanbul'da 'sıcak' gelişme. Tüm otobüslerde zorunlu hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 'sıcak' gelişme. Tüm otobüslerde zorunlu hale geldi

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının içerisinde zor anlar yaşıyor. İETT, artan sıcaklıklar sebebiyle otobüslere klima açma zorunluluğu getirdi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar toplu taşımada yolculuk ettiği sırada zor anlar yaşıyor. Konuyla ilgili vatandaşlardan çok şikayet alan İETT harekete geçti.

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Öte yandan toplu ulaşım araçlarında klima açılmasıyla ilgili denetimlerin başladığı duyuruldu. Gün içerisinde klima denetimine çıkan görevliler, yeterli randımanda çalışmayan otobüs klimalarını belirlemesi durumunda cezai işlem uygulayacağını belirtti.

KLİMA AÇMA ZORUNLULUĞU NEDEN GETİRİLDİ?

İETT otobüslerine klima zorunluluğunun getirilmesinin temel nedeni yaz mevsiminde yaşanan yüksek sıcaklıklar sebebiyle yolcuların rahat ve konforlu bir seyahat yapmalarını sağlamaktır. Öte yandan, klima açık olan araçlarda virüs ve mikropların yayılma riski de azalıyor.

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