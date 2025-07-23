İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Havaların ısınması ile nefes alınamayacak duruma gelindi. Bu kapsamda hırsızlarda gözlerini vantilatörlere çevirdi. İstanbul Avcılar’da iki hırsız bir işyerinin önüne konulan vantilatörü çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kameraya görüntülendi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir mağazada dün öğle saatlerinde meydana geldi. İki kişi mağaza önünde sergilenen ürünlerin yanına gelerek bir süre inceledi. Daha sonra şüphelilerden biri köşe başında bekleyerek gözcülük yaptı diğer arkadaşı ise vantilatörlerin bulunduğu yere tırmandı.

Bu sırada mağazanın önünden bir kişinin geçtiğini görünce şüpheli aşağı indi. Adamın yürüyerek uzaklaşmasının ardından yeniden tırmanan şüpheli, üst taraftaki vantilatörü arkadaşına verdi, diğerini de kendisi alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

İstanbul’da sıcaklık artınca! Hırsızların gözdesi oldu

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