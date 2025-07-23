İstanbul'da şiddetli patlama! Bir bina çöktü

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İstanbul'da şiddetli patlama! Bir bina çöktü

İstanbul'da Beyoğlu'nda tüp patlamasının neden olduğu öne sürülen bir patlama nedeniyle bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk ediliyor.

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