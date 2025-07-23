23 Temmuz 2025 Çarşamba
İstanbul
28°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da şiddetli patlama! Bir bina çöktü
İstanbul'da şiddetli patlama! Bir bina çöktü
23 Temmuz 2025 / 22:34
Düzenleme:
23 Temmuz 2025 / 22:34
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da Beyoğlu'nda tüp patlamasının neden olduğu öne sürülen bir patlama nedeniyle bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk ediliyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Haberler
İstanbul'da şiddetli patlama! Bir bina çöktü
Uzman isim altının göreceği en yüksek seviyeyi açıkladı
Fenerbahçe'den 'özür' iddiasına yalanlama: 'Maksatlı iftira'
Partilerinden istifa edip CHP'ye geçtiler! Özgür Özel rozetlerini taktı
Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi