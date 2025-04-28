İstanbul'da şiddetli rüzgar: Çatı uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul Valiliği, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle Üsküdar'da bir binanın çatısı uçarken, Fatih'te ağaçlar devrildi.

ÜSKÜDAR'DA ÇATI UÇTU

Üsküdar Yalı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu. Çatıdan kopan parçalar, bitişikte bulunan iki binanın üzerine savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak savrulan parçaların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışma yaptı.

FATİH'TE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, park halindeki hafif ticari bir aracın üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Devrilen ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.