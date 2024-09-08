İstanbul'da silahlı çatışma. Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı çatışma. Ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te 2 grubun tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Harmandere Mahallesi'nde iki grubun bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavga sonrası çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Silahlı çatışmada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 1 kişi doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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