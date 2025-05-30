İstanbul’da silahlı kuyumcu soygunu böyle önlendi

Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı şahıs, silahını kuyumcudaki çalışanlara doğrultarak silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcudaki bir çalışan, soyguncuya sandalye fırlatarak soygunu engelledi. Kuyumcu dükkanı çalışanları yaşadıkları silahlı soygun girişimini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Olay, Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, içeride müşterilerin de olduğu kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli, eli silahlı şahıs, dükkanda bulunan çalışanlara önce silahını ardından elindeki poşeti doğrulttu. Silahlı soygun girişimine tanık olan müşteriler panikle dükkandan kaçıştı. Bir kadın müşteri ise soğukkanlı bir şekilde önce tezgah üzerinde bulunan parasını, ardından yere bıraktığı market poşetlerini alıp çocuğuyla beraber dükkandan ayrıldı.

Altınların poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, çalışanlara silah doğrultup tehditler savurdu. Dükkandaki panik butonuna basan Muhammed Fevzi adlı çalışan, hemen ardından üzerine sandalye fırlatarak soyguncuyu kaçırmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli hırsızlık için girdiği dükkandan eli boş şekilde kaçarak uzaklaştı.

"BANA SİLAHINI DOĞRULTTU, POŞETİ UZATIP "DOLDUR" DEDİ"

Yaşanan o anları aktaran kuyumcu çalışanı Muhammed Sufrani "O anda içeride işler yapıyorduk. Yerde bir altın parçası düşmüştü, onu alıp terazinin yanına koyarken, birden bire içeri girdi. İçeride müşteriler olmasına rağmen hiç korkmadan girdi. Hepsini dışarı kovdu ve bana silahını doğrulttu. Poşeti uzatıp "Doldur" dedi. Ben de kasadan para verir gibi yaparak zaman kazanmaya çalıştım. Ne yapacağımı bilemedim. O sırada "Hayır, kalk vitrinden ver" diye bağırdı. Silahının mekanizmasıyla uğraşmaya çalışıyordu ama mermiyi tam yerleştiremiyordu. Acaba silah sahte mi, gerçek mi bilemiyorduk.

Abim karşı tarafa geçti. Ben de vitrini açıyor gibi yaptım. O esnada abim sandalyeyi alıp cama fırlattı. Cam kırılınca o da panikledi, korktu ve kaçtı. Ben de hemen arkasından koştum takip ettim. Arka sokakta bir araba vardı, onun mu diye plakayı kontrol ettim ama değilmiş, içinden bir kadın çıktı.

O sırada içeride müşteri vardı, masanın üstünde parası duruyordu. Kadın bu parayı belki iki senede biriktirmiş. Neyse ki o çok fazla korkmadı, parasını aldı ve gitti. Miktar da yaklaşık 35 bin liraydı. Parasını bırakamadı "en azından paramı alayım" dedi. Biz de şaşırdık kadın cesurmuş. Allah'a şükür ne biz ne müşteri zarar gördü, dükkândan da bir şey çalınmadı" dedi.

Soyguncuya sandalye fırlatan Muhammed Fevzi, "Bir şey alıp atmak istedim. Bu sandalyeyi alıp fırlattım. Soyguncu da o zaman hemen kaçtı" şeklinde konuştu.