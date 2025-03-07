İstanbul'da silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.