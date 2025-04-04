İstanbul’da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

Kaynak: İHA
İstanbul’da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

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