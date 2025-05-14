İstanbul'da skandal görüntü! ‘Milletvekili aracı’ diyerek zabıtanın üzerine sürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da skandal görüntü! ‘Milletvekili aracı’ diyerek zabıtanın üzerine sürdü

Güngören'de "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobili süren şahsın görüntüleri kameraya yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 10 Mayıs tarihinde Güngören Posta Caddesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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Bu sırada Porsche marka lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etti.

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Yoldan geçemeyince sinirlenerek aracına binen sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobilini sürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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