İstanbul'da soğuk deprem gecesinde sıcacık dayanışma! Kadınlar sokakta gözleme yapıp dağıttı

23 Nisan akşamı (dün) İstanbul’da artartda yaşanan depremer, şehirde korku ve paniğe sebep oldu. Yıllardır “büyük deprem” korkusuyla yaşayan İstanbullular, evlerini terk ederek sokaklara koştu. Şehrin birçok noktasından geceyi sokakta geçiren vatandaşların görüntüleri gelirken Esenler’de kaydedilen bir video ise yürekleri ısıttı.

Sadece depremin değil, aynı zamanda dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin kayda alındığı o görüntülerde sokaklarda titreyen insanlar arasında Esenlerli elleriyle gözleme hazırladığı görüldü. Kadınlar geceyi sokakta geçirecekler için gözleme yapıp dağıttığı görülen video sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.