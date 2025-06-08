İstanbul’da şok eden görüntüler! Sürücüye ve kadına bıçaklı saldırdı: Şehir magandaları kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir sürücü ve yanındaki arkadaşı, yol verme tartışmasında başka bir sürücüye bıçakla saldırdı. Sürücünün yanındaki kadını da darp eden saldırganların şoke eden görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma başladı.

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Tartışma kavgaya dönüşürken, sürücünün yanındaki kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kadını da darp eden sürücü, aracına giderek bıçak aldı.

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Yanındaki bir kişiyle birlikte sürücüye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırganları bu anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntülerde, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışan kadını darp ettiği, ardından yanındaki bir kişiyle otomobilinden bıçak alarak diğer sürücüye saldırdığı görülüyor.

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