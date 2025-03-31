İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü. Silahlı, bıçaklı, tekmeli ve yumruk kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin güçlükle bastırdığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti.

Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

İstanbul’da sokağı savaş alanına çevirdiler! İki grup birbirine girdi: 7 yaralı

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