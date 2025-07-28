İstanbul'da sokak magandası dehşet saçtı!

Olay, 25 Temmuz Cuma günü saat 06.00 sıralarında İstanbul Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sabah saatlerinde sokakta park halinde olan araçlara saldırmaya başladı.

Tekme ve yumruklarla otomobillerin aynalarını kıran kişi ardından sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra sokağa geri dönen kişi bu kez sitenin özel güvenlik görevlisiyle tartıştı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kendisiyle konuşmaya çalışan özel güvenlik görevlisine bağıran ardından da, üstüne yürüdüğü görevliyi iten şüpheli daha sonra siteden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonuyla kayda alan bir kadın ise "Sen ne yapıyorsun uzaklaş" diyerek şüpheliye tepki gösterdi.

Olayın ardından araç sahipleri emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu.