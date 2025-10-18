İstanbul'da Esenyurt ilçesinde sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüpheli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 19 yaşındaki Diyar E. Hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİL İLE YAKLAŞIP ATEŞ ETTİLER!

Alınan bilgiye göre İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.