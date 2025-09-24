İstanbul’da sokakları kuş isimleriyle cıvıldayan semt

Semtin sokak ve caddelerine neden ve nasıl kuş isimleri verildiğini araştıran Alper Tüydeş ulaştığı hikayeyi şöyle aktardı:

“Mahallenin adı Rumca 'Kapanarya' adıyla bilinen bir çiftlikten 'Kanarya' olarak gelmiş. 1950'lilerde mahalleye 25'li yaşlarındaki Hamdi Öz muhtar seçiliyor. Kanarya adından yola çıkıyor ve Aksaray'daki kuşçular derneğinden aldıkları kuş isimlerini tüm cadde ve sokaklara verilmesini sağlamış. Çobanaldatan Sokak, Ardıç Kuşu Sokak, Güvercin Caddesi ve daha nicesi. Bu gelenek sonrasında günümüze dek sürdürülse de son yıllarda bozulmuş ve az da olsa kuş dışında isimlerde verilmiş. Orijinal bir hikaye ve çok anlamlı bir muhit bence. Mahalle ile ilgili rivayetlerde Osmanlı zamanında bölgede kuş cenneti olarak anılan bir yer olduğu da söyleniyor. Konumuna bakılacak olursa gölün kıyısında o dönemki haliyle bu gayet mümkün. Siz de haritalardan Kanarya Mahallesini bulup sokaklarındaki isimlere bakabilirsiniz. Anka kuşu ile yarasa da isimler arasında yer alıyor. Bir memeli ve bir hayal ürünü de araya sıkışmış…”