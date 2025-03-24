İstanbul’da sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağıran 138 şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağırarak, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturan 138 şüpheli yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası 21-24 Mart tarihleri arasında sosyal medyada halkı sokağa çağırarak, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişilere yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda 21 Mart'ta 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Mart'ta gözaltına alınan 58 şüpheliden ise 6'sına ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mart'ta 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri biten 4 şüpheli hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınan 72 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

21-24 Mart tarihleri arasında toplam 138 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 54 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi cezası uygulanırken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.