İstanbul'da sosyal medyada canlı yayın krizi kanlı bitti!: Nedeni şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de T.A, isimli kişi eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan 2 kişiyi görünce ortalık meydan savaşına döndü. A, iki kişiyi bıçakladı.

Olay, 8 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bülent B., eski eşinin sosyal medyadan birlikte canlı yayın yaptığı arkadaşı Taner A. ile sokakta karşılaştı.

Bülent B., bıçakla Taner A.'nın üzerine yürüyerek kavga etti. Çevredekiler bu sırada tarafların arasına girmeye çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Bülent B.'nin, masada oturan Taner A.'yı gördükten sonra saldırdığı ve çevredekilerin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

İstanbul canlı yayın kanlı bitti!: Nedeni şok etti

İstanbul canlı yayın kanlı bitti!: Nedeni şok etti

İstanbul canlı yayın kanlı bitti!: Nedeni şok etti

İstanbul canlı yayın kanlı bitti!: Nedeni şok etti

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