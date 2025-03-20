İstanbul’da sosyal medyaya erişim ablukası kalkacak mı?

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla İstanbul'da sosyal medya platformlarında yaşanan erişim krizi, bugün tüm interneti esir almış durumda. X, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi sosyal medya kanallarına erişimi engellemek için bant daraltma yolunu izliyor.

SOSYAL MEDYANIN ARDINDAN İNTERNETTE YAVAŞLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerin “yolsuzluk ve terör” suçlamalarıyla gözaltına alınmasının hemen ardından Instagram, X, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda İstanbul'da erişim problemi yaşandı. Sosyal medya platformalarının yanı sıra, kullanıcılar, banka uygulamaları, alışveriş uygulamaları, müzik uygulamaları gibi internet üzerinden çalışan birçok şeye erişemiyor.

BANT DARALTMAYA GİDİLDİ

Erişim sorunu artarken internet hızı daha da çöküşe geçti. İstanbul'da video yüklemek imkansız hale gelirken, mesajlaşmalar dahi gecikmeye başladı. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda sosyal medya kanallarına erişimi engellemek için bant daraltma yolu izlendi. Kullanıcılar, yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Erişimin ne zaman normale döneceği konusunda bir açıklama yapılmadı.