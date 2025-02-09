İstanbul'da su borusu patladı, cadde göle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'de patlayan su borusu caddede büyük su birikintilerine yol açtı. Trafiğe kapanan Yenibosna yönü, İSKİ ve polis ekiplerinin yoğun çalışmasıyla normale döndü. Onarım çalışmaları devam ediyor.

Bakırköy'de, sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'ndeki yer altı isale hattı borusunun patlaması sonucu cadde sularla doldu.

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Trafiğe kapatılan Yenibosna yönü, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından normale döndü.

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Olay yerine sevk edilen İSKİ ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, suyu keserek arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

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Ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesiyle kanal açarak suyu dereye yönlendirdi. Su tahliye edildikten sonra trafik yeniden normale döndü.

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İSKİ'nin onarım çalışmaları ise devam ediyor.

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