İstanbul’da suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı suç örgütü faaliyetlerinin açığa çıkartılması ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sarıyer'de 8 Aralık Pazar günü düzenlenen operasyonda, İran uyruklu bir kişinin öldürülmesi soruşturmasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt'ta ise, bir iş yerine 2 kez silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Yine Esenyurt'ta 11 Aralık Çarşamba günü motosiklet hırsızlığıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

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7 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; Kalaşnikof markalı uzun namlulu tüfek, 7 adet ruhsatsız silah, 94 adet fişek ve 16 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.