İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik 11 ilçede düzenlediği operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 25 Aralık 2024 ile 18 Ocak 2025 tarihleri arasında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon, "kasten Öldürmeye Teşebbüs', "işyerlerine silahla ateş etme" suçlarına karışan ve "silahlı suç örgütlerini organize eden" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlendi. Operasyon kapsamında, 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, suikast tabancası, 2 bin 102 fişek, 10 av tüfeği ve çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ünün işlemleri sürerken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 23 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR'

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" şiarıyla organize suç örgütlerine ve şiddet içeren suç gruplarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son on gün içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda toplam 51 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 23'ü tutuklanmış, bazıları hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Geriye kalan 24 kişiyle ilgili soruşturmalar ise devam etmektedir. İstanbul'umuzun huzurunu tehdit eden suç gruplarına ve motosikletli suç örgütlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürecektir. Bu operasyonlarda 102 ruhsatsız tabanca, 4'ü AK-47 olmak üzere toplam 8 uzun namlulu tüfek, bir suikast silahı, 2 otomatik tabanca, 9 av tüfeği ve bol miktarda mühimmat ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü şer odağına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki mutlaka devletimizin "kadife eldiven içindeki çelik yumruğu" ile karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.