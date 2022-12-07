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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:40
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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te zorla tahsilat yaptırmak amacıyla alıkonulan iki kişiye ait ev ve araç gibi mal varlıklarının piyasa değerinin çok altında satın alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, suç örgütü tarafından alıkonulan bu kişilere zorla kredi çektirilerek, internet bankacılığı yoluyla paraya da el konulduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçlarını işlediği öne sürülen 14 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermiler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira ile alıkonulan kişilerin cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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