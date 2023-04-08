İstanbul'da sümbül, nergis, muscari ve lale zamanı

ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul, bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis, muscari ve lalenin eşsiz güzelliğiyle süslenecek.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, lale mevsimi dolayısıyla 15 Nisan’da başlayacak etkinliklerde çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler ziyaretçilerle buluşacak.



Emirgan ve Hıdiv Koruları 06.00-23.00, Gülhane Parkı 07.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı ise günün her saati İstanbullara açık.



