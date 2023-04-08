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İstanbul'da sümbül, nergis, muscari ve lale zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi mekanları Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hidiv Korusu’na 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis, muscari ve lale ekti. İstanbul halkı ve ziyaretçiler, nisan ayı boyunca canlılığını koruyacak olan rengarenk laleleri izleme fırsatı bulacak.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:32
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İstanbul'da sümbül, nergis, muscari ve lale zamanı

İstanbul'da sümbül, nergis, muscari ve lale zamanı
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ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul, bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis, muscari ve lalenin eşsiz güzelliğiyle süslenecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, lale mevsimi dolayısıyla 15 Nisan’da başlayacak etkinliklerde çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler ziyaretçilerle buluşacak.

Emirgan ve Hıdiv Koruları 06.00-23.00, Gülhane Parkı 07.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı ise günün her saati İstanbullara açık. 

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