Olay saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta yaşandı. Sabah işe gitmek için aracının şoför koltuğuna oturan N.C'yi (70) hareketsiz görenler durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede N.C'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, N.C'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, araç içerisinde kişinin kargo çalışanı olduğunu iddia ederek "Sanırım sabah işine gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş bir kızı varmış" dedi.