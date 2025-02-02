İstanbul'da sürücüler birbirilerine girdi! İşte yaşanan kavgalardan görüntüler

Kağıthane'de bir sokağa ters yönden giren sürücü ile karşı yönden gelen sürücü arasında kavga çıktı. Aracından inen sürücü, ters yöne giren sürücünün aracına saldırdı. Avcılar'da bir kamyon şoförü ile otomobildekiler arasında da yol verme yüzünden yumruklu kavga çıkarken, D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde ise yine yol verme yüzünden yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametten sokağa giren otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın inatlaşmaya dönüşmesi üzerine aracından inen sürücü, ters yöne giren sürücünün aracına saldırdı. Geri manevra yapan sürücü sokaktan çıkarak kaçarken tekme ve yumruklarla saldırılan araçta hasar oluştu.

YOL VERME YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 29 Ocak saat 16.20 sıralarında yaşanan bir diğer trafik kavgasında ise kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Otomobilden inen kişiler ile kamyon şoförü arasında yaşanan tekme ve yumruklu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde 30 Ocak Perşembe günü saat 09.00 sıralarında yaşanan trafik kavgasında ise minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Yumruklu kavgayı bir diğer sürücü ise araya girerek büyümeden sonlandırdı. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.