İstanbul'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti! Yolcuların yaşadıkları, korku filminden farksızdı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti! Yolcuların yaşadıkları, korku filminden farksızdı

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halinde olan sürücüsüz metro, 5 durağı pas geçerek büyük paniğe sebep oldu. Metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde dururken, yolcular kendi imkanlarıyla metrodan indi ve yürüyerek istasyona vardı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.

AA'da yer alan habere göre Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

DURMASI GEREKEN DURAKLARI PAS GEÇTİ

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı. Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

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YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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