Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.
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